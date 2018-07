Durmersheim – Falsche Polizeibeamte am Telefon

Durmersheim (ots) – Gleich zwei Seniorinnen haben heute Vormittag Anrufe falscher Polizeibeamter erhalten. Glücklicherweise hatten sich beide betagten Damen richtig verhalten und die Polizei verständigt. Die Angerufenen wurden mit der zwischenzeitlich altbekannten Masche gelockt, dass sich Einbrecher in der Nachbarschaft umgesehen haben und nun das eigene Hab und Gut in Gefahr wäre. Um die Wertsachen nun in Sicherheit bringen zu können, würde in nächster Zeit ein Kriminalbeamter zur Abholung und Sicherung des Familienschmucks vorbeikommen. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

