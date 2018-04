Durmersheim – Handfest aneinander geraten

Durmersheim (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln seit Sonntagabend gegen einen 25-Jährigen wegen Körperverletzung. Der Mann fiel gegen 19:30 Uhr auf dem Bickesheimer Jahrmarkt auf, nachdem er mit einem 52-Jährigen in Streit geraten war. Weil er wohl bereits den ganzen Tag auffällig war, sollte er die Örtlichkeit verlassen. Daraus entwickelte sich so eine handfeste Auseinandersetzung, dass der 52-Jährige nach Fußtritten seines Kontrahenten zur Behandlung mit einem Rettungswagen in das Rastatter Klinikum gebracht werden musste, wo seine Verletzungen behandelt wurden.

