Durmersheim – Handfeste Auseinandersetzung

Durmersheim (ots) – Ein mutmaßlich seit längerer Zeit schwelender Familienstreit dürfte am Dienstagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung mehrerer Personen vor einer Bar in der Zeppelinstraße geführt haben. Nachdem Zeugen gegen 21.42 Uhr eine größere Schlägerei unter rund einem Dutzend Beteiligter gemeldet hatten, mussten die hinzugerufenen Beamten der umliegenden Polizeireviere nach Beruhigung der außer Kontrolle geratenen Debatte Strafverfahren gegen insgesamt fünf Frauen und Männer im Alter zwischen 22 und 52 Jahren einleiten. Diesen wird unter anderem gefährliche Körperverletzung und ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Neben Schlagstöcken und Hieben dürfte auch der Einsatz eines Autos eine Rolle gespielt haben. Mit diesem soll eine 22-Jährige angefahren und verletzt worden sein. Die junge Frau wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Klinikum Rastatt gebracht. Die genauen Hintergründe des unfriedlichen Aufeinandertreffens sind Gegenstand weiterer Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt.

