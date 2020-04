Durmersheim – Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Anzeige

Durmersheim (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben nach einer Unfallflucht am Sonntagmittag in der Gartenstraße die Ermittlungen aufgenommen und bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Wie den Ermittlern erst am Donnerstag zur Anzeige gebracht wurde, hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 12 Uhr und 15 Uhr einen vor dem Anwesen Nummer vier am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW beschädigt und sich anschließend vom Ort des Geschehens entfernt. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich laut Zeugenangaben um ein weißes Wohnmobil handeln. Wer Hinweise zu dem nun gesuchten Fahrzeug und/oder zu dessen Fahrer geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0 an die Beamten des Polizeireviers Rastatt.

