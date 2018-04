Durmersheim – Hoher Sachschaden nach Brand in Juweliergeschäft

Durmersheim (ots) – Nach dem Brand eines Juweliergeschäfts in der Hauptstraße dürfte der Sachschaden in die Hundertausende gehen. Kurz vor 19 Uhr meldete die Alarmanlage des Ladens Unregelmäßigkeiten und Zeugen einen Brand. Nach dem Eintreffen der hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehren Durmersheim und Würmersheim konnte ein Übergreifen des Brandes im Erdgeschoss auf darüberliegende Wohnungen verhindert werden. Die zeitgleich evakuierten Bewohner des Anwesens konnten nach Abschluss der Löscharbeiten und Belüftung der Räume in ihre vier Wände zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Die Arbeiten an der Einsatzstelle wurden auch durch Einsatzkräfte des THW Rastatt und des DRK unterstützt. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Hauptstraße bis 21 Uhr gesperrt werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt zu dem Feuer geführt haben. Die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatts sind noch nicht abgeschlossen.

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3921806