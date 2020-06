Durmersheim – Illegale Substanz an Bord

Anzeige

Durmersheim (ots) – Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Rastatt am Mittwochabend in der Robert-Bosch-Straße endete für einen 35-jährigen Autofahrer mit einer Strafanzeige. Im Rahmen der behördlichen Nachschau kurz nach 21 Uhr ergaben sich nicht nur Verdachtsmomente, dass der Mittdreißiger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Im Inneren des Wagens fanden die Ermittler zudem Injektionslösungen mit Testosteron. Der Mann sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4627509 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4627509