Durmersheim – In Paketlager eingebrochen

Durmersheim (ots) – Zwei Unbekannte sind am Sonntagabend gegen 22:20 Uhr in ein Gebäude in der Industriestraße eingebrochen, welches als Versandlager genutzt wird. Durch das Einwerfen der Fensterscheibe eines Büroraums gelangten die Langfinger ins Innere der Einrichtung und entwendeten gelagerte Pakete. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

