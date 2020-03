Durmersheim – Kollision nach Vorfahrtsverletzung

Anzeige

Durmersheim (ots) – Zwei stark beschädigte Autos und ein Sachschaden von rund 16.000 Euro sind das Resultat einer Kollision am Donnerstagvormittag auf der Abfahrt von der B 36 in die Industriestraße. Nach bisherigen Feststellungen missachtete dort eine 24 Jahre alte Polo-Fahrerin die Vorfahrt einer von der Malscher Straße herannahenden Audi-Lenkerin. Sowohl die mutmaßliche Unfallverursacherin, als auch die 22-jährige Audi-Fahrerin blieben bei dem sich gegen 10:30 Uhr zugetragenen Malheur unversehrt. Die Unfallautos mussten an den Abschlepphaken.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4539379 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4539379