Durmersheim – Mit Schreckschusswaffe bedroht

Durmersheim (ots) – Seinen Unmut, weil er sich durch laute Musik gestört fühlte, machte ein 69-jähriger Anwohner im Bereich der Hauptstraße am Mittwoch zwischen 21:20 Uhr und 22:00 Uhr kund. Hierzu forderte der rabiate Zeitgenosse den Verursacher der Ruhestörung mit vorgehaltener Schreckschusswaffe auf, seine Musik auszuschalten. Nach zunächst verbaler Auseinandersetzung mündeten die Zwistigkeiten in einem wilden Gerangel. Hierbei verlor der Aggressor seine Waffe und flüchtete anschließend in seine Wohnung. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Rastatt konnten die Waffe sicherstellen und den Täter ermitteln. Der Verursacher der Ruhestörung erhielt einen Platzverweis.

