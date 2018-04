Durmersheim – Mit vereinten Kräften

Durmersheim (ots) – Durch die Hilfsbereitschaft dreier Verkehrsteilnehmer konnte eine 91-jährige Frau nach einem `Ausflug´ wieder zurück in fachmännische Obhut gebracht werden. Die Seniorin wurde am Mittwoch gegen 15:10 Uhr auf dem Grünstreifen der B36 laufend gesichtet, wo sie wenig später vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalls stürzte. Die Frau wurde zwischenzeitlich von drei Personen erstversorgt, die ihre Fahrt erst nach Eintreffen der Ordnungshüter wieder fortsetzten. So konnte die 91-Jährige, durch den Sturz nur leicht verletzt, auf der Dienststelle medizinisch behandelt werden. Schließlich endete ihr Abenteuer in einer Seniorenresidenz, wo sie schon vermisst wurde.

/nl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3915031