Durmersheim – Nach Auffahrunfall schwer verletzt

Durmersheim (ots) – Eine schwer verletzte Autofahrerin und ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro waren nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der B 36 zu beklagen. Den ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt zufolge fuhr ein 53-jähriger Fahrer eines Skoda kurz nach 11 Uhr auf Höhe der Abzweigung Durmersheim-Nord ungebremst in das Heck eines an der auf Grün schaltenden Ampel anfahrenden Toyota. Letzterer wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Ampelmast geschleudert. Der Skoda kam einige Meter weiter zum Stehen. Die im Toyota befindliche 80 Jahre alte Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge mussten an den Abschlepphaken. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon.

