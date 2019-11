Durmersheim – Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch

Anzeige

Durmersheim (ots) – Nach einem Einbruch in eine Firma in der Schlosserstraße bitten die Ermittler des Polizeipostens Bietigheim um Mithilfe aus der Bevölkerung. Entsprechend der Auswertung von Überwachungstechnik sind zwei Männer am Sonntagmorgen zwischen 4 Uhr und 5:30 Uhr in ein Fabrikationshalle eingestiegen. Mit einem vorgefunden Werkzeug machten sich die Ganoven an einem Tresor zu schaffen und konnten Bargeld erbeuten. Hinweisgeber zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen melden sich bitte unter der Rufnummer: 07245 912710. *wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4434926