Durmersheim – Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Durmersheim (ots) – Bei einem Discounter in der Karlsruher Straße soll am Dienstagabend ein Mann von insgesamt drei Personen auf seinem Fahrrad sitzend angegangen worden sein. Der 59-Jährige habe sich gegen 19:30 Uhr mit einer Bekannten getroffen, als er von den Unbekannten überrascht wurde und getreten worden sein soll. Der Radfahrer erlitt durch den Vorfall zum Glück nur leichte Verletzungen. Zwei Zeugen konnten die Tat zwar nicht beobachten, sahen aber die männlichen Angreifer in ein gegenüberliegendes Wohngebiet weglaufen. Einer der Männer war etwa 1,85 Meter groß und komplett schwarz gekleidet. Ein weiterer soll laut Zeugen ebenfalls komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Die dritte Person hatte eine Beseballmütze auf, eine etwas pummelige Statur, einen schwarzen Pullover und eine dunkelblaue Jeans an. Die Beamten des Polizeipostens Bietgheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 07245/91271-0 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4354541