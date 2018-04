Durmersheim – Scheibe beschädigt

Durmersheim (ots) – Ein noch Unbekannter hat am Dienstagabend gegen 22.13 Uhr eine Scheibe des Flüchtlingswohnheims in der Pilgerstraße mit einem Stein beschädigt. Danach gelang dem mutmaßlich dunkel gekleideten Täter in Richtung Kleingärten die Flucht. Die Hintergründe der Sachbeschädigung sind noch unklar. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

