Durmersheim – Schlägerei

Durmersheim (ots) – Die genauen Hintergründe einer handfesten Auseinandersetzung am Dienstag kurz nach Mitternacht sind noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bislang, dass es in einer Bar in der Zeppelinstraße zunächst zu einem verbalen Disput zwischen zwei Frauen gekommen sein soll. In diesem Zusammenhang sollen dann auch deren männliche Begleiter aneinandergeraten sein. Hierbei sei ersten Erkenntnissen nach auch ein Messer zum Einsatz gekommen. Ein 24 Jahre alter Mann hat im Zuge des Streites leichte Blessuren davon getragen, die aber keiner notärztlichen Versorgung bedurften. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

