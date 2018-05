Durmersheim – Sitzbank angezündet, Zeugen gesucht

Durmersheim (ots) – Eine Sitzbank aus Korbgeflecht fiel einem Unbekannten am Sonntagabend an einer Schule in der Helmholtzstraße zum Opfer. Neben der Sitzgelegenheit wurde auch versucht dort befindliches Rindenmulch und einen abgesägten Baumstamm zu entzünden. Die Feuerwehr Durmersheim konnte durch ihren Einsatz weitere Schäden verhindern. Im Zusammenhang mit der Tat fiel gegen 20 Uhr eine männliche Person mit längeren braunen Haaren, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und der auf dem Rücken aufgedruckten weißen Zahl „7“ auf. Ob es sich hierbei um einen Tatverdächtigen oder einen Zeugen handelt, ist bislang unklar. Zeugen oder die beschriebene Person werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

