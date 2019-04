Durmersheim – Spielautomaten aufgebrochen

Anzeige

Durmersheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein unbekannter Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in eine Gaststätte in der Hauptstraße eingestiegen. Dort galt das Augenmerk drei im Lokal aufgestellten Geldspielautomaten. Mit Bargeld aus den aufgebrochenen Spielautomaten verschwand der Eindringling im Nirgendwo. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Beamten der Kriminaltechnik und des Polizeipostens Bietigheim haben die Ermittlungen aufgenommen. /wo

