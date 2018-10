Durmersheim – Sturz mit Folgen

Anzeige

Durmersheim (ots) – Nicht nur leichte Verletzungen sondern auch eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sind die Folgen des Sturzes eines Moped-Lenkers am Donnerstagvormittag. Der 16 Jahre alte Fahrer des Zweirads war gegen 10.30 Uhr in der Lammstraße unterwegs, als er vor der Kreuzung zur Durlacher Straße vermutlich zu stark abbremste und alleinbeteiligt stürzte. Zur Behandlung seiner Blessuren wurde der Teenager in das Krankenhaus nach Rastatt gebracht. Es stellte sich weiterhin heraus, dass der junge Mann nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist, sein motorisiertes Zweirad vermutlich allerdings schneller als erlaubt unterwegs war. /ma

