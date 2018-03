Durmersheim – Unfall beim Linksabbiegen

Durmersheim (ots) – Zwei Verletzte und ein Gesamtschaden von circa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstagabend in der Malscher Straße. Ein 18-jähriger Fahranfänger war gegen 20 Uhr mit seinem Opel in Richtung Rastatter Straße gefahren, um in diese nach links abzubiegen. Hierbei stieß er jedoch mit dem BMW eines 32-Jährigen zusammen, der die Malscher Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Durch den Unfall wurden der Opel-Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in das Rastatter Klinikum gebracht.

