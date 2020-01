Durmersheim – Unfall unter Alkoholeinwirkung verursacht

Anzeige

Durmersheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, offenbar unter Alkoholeinfluss, kam es am Sonntagabend in der Würmersheimer Straße. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 19:10 Uhr mit seinem Mercedes-Benz die Weißenburger Straße in Richtung Würmersheimer Straße, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und mit einem ordnungsgemäß abgestellten Lkw kollidierte. Bei der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Rastatt stellte sich heraus, dass der mutmaßliche Unfallverursacher ersten Erkenntnisse zufolge mit knapp zwei Promille am Steuer seines Mercedes gesessen hatte. Nach Auswertung einer erhobene Blutprobe erwartet ihn eine Anzeige. Der Anfangdreißiger trug infolge der Kollision leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro bilanziert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

/jh

