Durmersheim – Von Hund angegriffen

Durmersheim (ots) – Zu einem Hundebiss kam es am Dienstagmittag im Hardtwald. Eine Endsiebzigerin begegnete gegen 16 Uhr auf ihrer Walking-Tour auf dem Weg in Richtung Durmersheim einer Hundebesitzerin. Diese führte einen größeren schwarzen Hund an der Leine. Als sich die beiden Frauen begegneten, sprang nach bisherigen Ermittlungen der Hund die Sportlerin an und biss ihr in den Arm. Dicke Sportbekleidung verhinderte hierbei wohl schlimmere Verletzungen. Die Beamten der Polizeihundeführerstaffel haben die Ermittlungen gegen die namentlich bekannte Hundehalterin aufgenommen.

