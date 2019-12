Durmersheim – Vorfahrt missachtet

Anzeige

Durmersheim (ots) – Eine Vorfahrtsmissachtung und der folgende Verkehrsunfall riefen am Dienstagmittag den Rettungsdienst, einen Rettungshubschrauber und die Beamten des Polizeipostens Bietigheim auf den Plan. Der Fahrer eines Mercedes war gegen 12:50 Uhr auf der Oberen Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er an der Kreuzung zur Bahnhofstraße ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt einer Fahrradfahrerin missachtete. Bei der folgenden Kollision stürzte die 79 Jahre alte Radlerin. Zur Behandlung wurde die Velo-Lenkerin in die Klinik nach Karlsruhe gebracht. /ma

