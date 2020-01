Durmersheim – Wertgegenstände gestohlen

Anzeige

Durmersheim (ots) – Nach einem Einbruch am Freitagabend in ein Haus der Schwarzwaldstraße haben die Beamten des Polizeipostens Bietigheim die Ermittlungen aufgenommen. Ein unbekannter Einbrecher hat zwischen 18 Uhr und 18:24 Uhr ein Fenster eingeschlagen und gelangte so in das Anwesen. Nachdem der Eindringling mehrere Zimmer durchsuchte, verschwand er mit mehreren Wertgegenständen im Nirgendwo. Zur Spurensicherung wurden Beamte der Kriminaltechnik hinzugezogen.

