Durmersheim, Würmersheim – Eingebrochen

Anzeige

Durmersheim, Würmersheim (ots) – Zwei Wohnwagen der Marke Tabbert hatten unbekannte im Visier, als sie in der Nacht zum Samstag auf ein Firmengelände in der Benzstraße einbrachen. Um die beiden Wohnanhänger der Reihe Da Vinci 380 im Wert von rund 60.000 Euro zu entwenden, brachen sie dazu eine Schiebetür auf und drückten einen Zaun zu einem benachbarten Firmengrundstück nieder. Über diesen geschaffenen Weg verbrachten sie die Anhänger vom Firmenareal, um sie im Anschluss mutmaßlich mit entsprechenden Fahrzeugen abzutransportieren. Nach ersten Maßnahmen der Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Beamten des Polizeipostens Bietigheim die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wenden sich bitte mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07245 912710 an die Ermittler.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4644120 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4644120