Durmersheim, Würmersheim – Sachbeschädigungen – Zeugen gesucht

Anzeige

Durmersheim, Würmersheim (ots) – Unbekannte hinterließen im Zeitraum zwischen Montagabend und Sonntagmorgen an fünf Autos einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17.000 Euro. An einem in der Straße `Verdiring` abgestellten Opel wurde die Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Vier weitere PKW, welche auf der etwa 300 Meter langen Strecke zwischen `Paul-Hindemith-Weg` und `Verdiring` abgestellt waren, wurden ebenfalls in gleicher Art und Weise beschädigt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07222/761-0. /sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4251518