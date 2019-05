Durmersheim – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Anzeige

Durmersheim (ots) – Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim hoffen nach einer Unfallflucht am Mittwochnachmittag in der Schwarzwaldstraße auf Zeugenhinweise. Dort ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 14.40 Uhr und 15 Uhr im Bereich eines Kindergartens gegen einen geparkten Skoda Fabia gefahren und hat am hinteren Kotflügel des Wagens einen Schaden von mehreren Hundert Euro hinterlassen. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, hat sich der Unfallverursacher aus dem Staub gemacht. Hinweise zum gesuchten Verursacherfahrzeug und/oder zu dessen Fahrer/Fahrerin werden unter der Rufnummer: 07245 91271-0 erbeten.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4267163