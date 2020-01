Durmersheim – Zivilcourage bewiesen

Anzeige

Durmersheim (ots) – Zwei Zeugen haben am Donnerstag Mut und Zivilcourage bewiesen und einen völlig betrunkenen Autofahrer bis zum Eintreffen hinzugezogener Beamter des Polizeireviers Rastatt an seiner Weiterfahrt gehindert. Ein 56 Jahre alter VW-Lenker war gegen 19:15 Uhr von den beiden Zeugen beobachtet worden, wie er in der Schulstraße mit seinem Wagen zunächst eine Mauer streifte und dann auf dem Gelände des Schulzentrums gegen einen Poller prallte. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Einer der Zeugen versuchte durch Klopfen am Fenster des Unfallwagens und durch das Öffnen der Fahrertür eine Weiterfahrt des 56-Jährigen zu unterbinden. Der Mittfünfziger fuhr jedoch weiter bis zum Eingangsbereich der Realschule, wo die 19 und 45 Jahre alten Männer die gefährliche Fahrt beenden und den VW-Fahrer zur Herausgabe des Fahrzeugschlüssels bewegen konnten. Ferner hinderte das Duo den Autofahrer daran, aus seinem Wagen auszusteigen, um einer möglichen Flucht zu Fuß vorzubeugen. Ein durchgeführter Alkoholtest erbrachte bei dem 56 Jahre alten Mann einen Wert von sage und schreibe über drei Promille. Überdies besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen gestanden hat. Dem immer noch nicht genug, stießen die Polizisten bei einer Durchsuchung des VW auf über 15 Gramm Marihuana, einen Teleskopschlagstock sowie eine Machete. Den 56-Jährigen erwartet somit eine ganze Reihe an Strafverfahren. Die Nacht musste er zur Ausnüchterung in einer Zelle verbringen.

