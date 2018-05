Durmersheim – Zwei Fahrfehler führen zum Unfall

Durmersheim (ots) – Zwei vermeintliche Fahrfehler zweier Autofahrerinnen haben am Donnerstagvormittag zu einer Kollision an der Kreuzung der Goethestraße zur geführt. Während eine 29 Jahre alte Hyundai-Fahrerin gegen 11.15 Uhr beim Rechtsabbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße die nötige Vorsicht außer Acht ließ, wird einer 51 Jahre alten Ford-Lenkerin vorgeworfen, auf dem Weg in Richtung Engelbert-Kleiser-Straße nicht möglichst weit rechts gefahren zu sein. Der so entstandene Sachschaden des Malheurs beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Die beiden Chauffeurinnen müssen mit einem Bußgeld rechnen.

