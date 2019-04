E-Bike-Fahrer stößt mit Auto zusammen und stirbt

Anzeige

Ein 80-jähriger E-Bike-Fahrer aus Sindelfingen ist bei Simmozheim mit einem Auto zusammengestoßen und noch am Unfallort gestorben. Laut Polizei Karlsruhe war der Mann am Ostermontag mit seinem Rad auf einem Feldweg unterwegs, als es zu dem Unglück kam.

Kurz vor elf wollte der Fahrradfahrer zu Fuß die Bundesstraße 295 zwischen Simmozheim und Weil der Stadt überqueren und übersah dabei einen Citroen C 1, der sich von links aus Richtung Simmozheim näherte. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Mann so schwer verletzte, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Polizei sucht Zeugenhinweise

Die 39-jährige Citroen-Fahrerin aus dem Landkreis Calw sowie ihre 9-jährige Tochter blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 4.000 Euro. Die B295 war zur Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt – eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Sachbearbeitung des Unfalls übernommen und nimmt weitere Zeugenhinweise unter (07231) 1864100 entgegen.

Zahlreiche Zweiradfahrer verunglücken bei Osterausflügen

Tote, lebensgefährlich und schwer Verletzte sind das Resultat mehrerer Motorradunfälle während der Feiertage im Südwesten. So war am Karfreitag war ein Motorradfahrer bei Schwanau tödlich verletzt worden.

PM

BNN / ots