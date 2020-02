Ebhausen – 64-Jähriger lässt sich trotz Alkoholkonsums nicht vom Fahren abbringen

Anzeige

Ebhausen (ots) – Gut gemeinte Hinweise besser nicht mehr sein Fahrzeug zu führen, ließ in der Nacht zum Sonntag ein 64-Jähriger unbeachtet, was den Entzug seines Führerscheines zur Folge hatte. Der Mann hatte wohl mehrere Bier und Schnäpse in einer Nagolder Gaststätte zu sich genommen und beabsichtigte, noch mit seinem Auto nach Hause zu fahren. Da er die Ratschläge ignorierte und trotzdem losfuhr, verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Nagold konnte den Mann noch im Auto fahrend in der Nähe seiner Wohnanschrift einer Kontrolle unterziehen. Hier erbrachte ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von 1,4 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

