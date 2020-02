Ebhausen – Einbruch in Hütte

Anzeige

Ebhausen (ots) – Wie der Polizei am Mittwoch bekannte wurde, haben Unbekannte zwischen dem 8. und 14. Februar in Ebhausen-Wenden an der Kreisstraße 4354 eine Hütte aufgebrochen und Geld sowie Getränke gestohlen.

Die Täter schlugen ein Fenster ein, um so ins Innere der Hütte zu gelangen. Dort entwendeten sie einen kleineren Bargeldbetrag und ein Karton mit Getränkedosen. Der Sachschaden an der Hütte beträgt circa 500 Euro.

Wer zu dem Sachverhalt sachdienliche Angaben machen oder weitere Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Nagold unter 07452 93050.

