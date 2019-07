Ebhausen- Mann leistet massiv Widerstand

Anzeige

Ebhausen (ots) – Zwei Beamte des Polizeireviers Nagold sind am Donnerstag von einem 53-Jährigen angegriffen und auf das Übelste beleidigt worden. Die Streife wurde gegen 22.15 Uhr zu einem Ehestreit in den Reutinweg gerufen. Während die Polizisten schlichtend eingreifen wollten verhielt sich der 53-Jährige drohend und aggressiv. Als er immer wieder einen Beamten gegen die Brust stieß, ein vernünftiges Gespräch aufgrund seiner Beleidigungen auch nicht mehr möglich war, und er in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete er so massiv Gegenwehr, dass beide Polizisten dabei leicht verletzt wurden. Erst nach Eintreffen einer zweiten Streifenwagenbesatzung gelang es, den renitenten Mann zur Räson und in den Streifenwagen zu bringen. Eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte folgt.

