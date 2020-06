Ebhausen – Vorfahrt missachtet – 10.000 Euro Schaden

Anzeige

Ebhausen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag an der Einmündung Kreisstraße 4351/Müllerweg in Ebhausen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bog eine 57-jährige Citroen-Fahrerin gegen 15.00 Uhr vom Müllerweg auf die Kreisstraße 4351 ein. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines 49-jährigen Opel-Fahrers, der in Richtung Rotfelden unterwegs war. Verletzt wurde dabei niemand.

Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Stefan Schuler, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4626544 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4626544