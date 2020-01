Egenhausen – Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Anzeige

Egenhausen (ots) – Eine leicht verletzte Person und etwa 10.000 Euro Gesamtsachschaden waren am Samstagvormittag die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Egenhausen. Gegen 11.40 Uhr befuhr ein 50 Jahre alter Lkw-Fahrer die Hauptstraße in Richtung Pfalzgrafenweiler. Gleichzeitig wollte eine 33-jährige Audifahrerin von der Kirchgasse nach links in die Hauptstraße einbiegen. Der Lkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt der von rechts kommenden Audifahrerin, versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Die 33-Jährige erlitt durch den Unfall Prellungen am linken Arm.

Simone Unger, Pressestelle

