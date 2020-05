Eggenstein-Leopoldshafen – 73-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Anzeige

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Ein 73 Jahre alter Autofahrer ist am Freitag gegen 11.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Eggensteiner Hauptstraße verletzt worden. Der Mann wollte einen am rechten Fahrbahnrand verkehrsbedingt haltenden Lkw in Nähe der Einmündung Schützenstraße überholen und stieß dabei mit dem in Gegenrichtung fahrenden Pkw eines 52-Jährigen frontal zusammen.

Der 73-Jährige war nicht angegurtet und schlug sich nicht zuletzt deshalb den Kopf an der Windschutzscheibe an. Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Sein Unfallkontrahent blieb offenbar unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden liegt bei etwa 13.000 Euro.

