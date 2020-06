Eggenstein-Leopoldshafen – Bei Vorfahrtsverletzung hoher Sachschaden entstanden

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von geschätzten 28.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am späten Montagabend in Eggenstein-Leopoldshafen ereignete.

Ein 23-jähriger Audi-Fahrer war am Montagabend gegen 23:45 Uhr auf der Hauptstraße in Eggenstein unterwegs. In der Nähe eines Einkaufsmarktes fuhr er in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines aus Richtung Neureut kommenden 36-jährigen VW-Fahrers, weshalb es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4612056 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4612056