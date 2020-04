Eggenstein-Leopoldshafen – Brand auf Holzplatz in Eggensteinv

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Samstagnachmittag kam es in Eggenstein zu einem größeren Brand, bei dem mehrere Unterstände abbrannten und ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstand.

Aus bislang noch unbekannter Ursache brach das Feuer gegen 15:45 Uhr auf dem Holzplatz im Kopfweg aus. Die Flammen breiteten sich anschließend auf mehrere Parzellen und Unterstände auf einer Länge von bis zu 50 Metern aus, bevor es der alarmierten Feuerwehr gelang, den Brand einzudämmen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die späten Abendstunden, so dass letztlich insgesamt acht Parzellen mit den darin gelagerten Gegenständen vollständig zerstört und vier weitere beschädigt wurden. Zudem wurden mehrere nahegelegene Bäume durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

Zur Klärung der Brandursache werden eventuelle Zeugen oder Hinweisgeber gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

