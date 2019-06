Eggenstein-Leopoldshafen – Einbruch in Hallenbad – Zeugen gesucht

Anzeige

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – In der Zeit zwischen Samstag, 18:45 Uhr und Sonntag, 09:30 Uhr brachen unbekannte Diebe in das Hallenbad im Buchheimer Weg ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam die Eingangstüren des Hallenbads und gelangt so ins Innere. Im Eingangsbereich brachen sie den Kassenautomat auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld. Außerdem durchsuchten die Diebe den Kassenbereich und mehrere Räumlichkeiten im Untergeschoss, wo sie jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendeten. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich auf einige hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 967180 entgegen.

