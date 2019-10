Eggenstein-Leopoldshafen – Gartenhütte abgebrannt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am frühen Sonntagmorgen brannte aus bislang unbekannten Gründen eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage Leopoldshafen. Ein Pkw-Fahrer bemerkte kurz nach 01.00 Uhr den Brand und verständigte die Polizei. Die freiwillige Feuerwehr Leopoldshafen, die mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand rasch löschen. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Am Sonntagvormittag wurden der Polizei Sachbeschädigungen an zwei Gartenhütten und einem Anhänger auf einem Gartengrundstück der Kleingartenanlage gemeldet. Eine Hütte wurde aufgebrochen und eine Scheibe eingeschlagen. An der zweiten Hütte wurde ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

