Eggenstein-Leopoldshafen- Gegen Leitplanke gefahren und Auto stehen lassen

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Ein 30-jähriger Audi-Fahrer war am Samstag gegen 7.15 Uhr auf der Bundesstraße 36 in nördliche Fahrtrichtung offensichtlich zu schnell unterwegs. Er prallte an der Ausfahrt Forschungszentrum/Stutensee mehrfach gegen die Leitplanken, fuhr ein paar Meter weiter, stellte sein Auto einfach mitten auf der Straße ab und entfernte sich. Beamte des Polizeireviers Karlsruhe- Waldstadt kamen dem Flüchtigen auf die Spur, der deutlich alkoholisiert war. Der 30-Jährige bestreitet, der Verursacher gewesen zu sein. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Waldstadt, Telefon 0721 967180, erbeten.

