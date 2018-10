Eggenstein-Leopoldshafen – Größere Mengen Schrott entwendet

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am Montagvormittag zwischen 10 und 11 Uhr größere Mengen Schrott im Wert von mehreren hundert Euro von einer Baustelle in Eggenstein-Leopoldshafen entwendet. Das am Kreisverkehr Ostring/Haydnstraße gelagerte Material hatte ein Gewicht von etwa ein bis zwei Tonnen und wurde daher vermutlich mit einem Lkw abtransportiert.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4101227