Eggenstein-Leopoldshafen- Kind wirft Stein von Brücke auf ein Auto

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Ein 10-Jähriger ist am Samstag gegen 20.30 Uhr dabei erwischt worden, wie er einen faustgroßen Stein von einer Brücke auf die Kreisstraße 3580 kurz vor Eggenstein geworfen hat. Der Junge hatte den Stein in Richtung eines 64-jährigen Autofahrers geworfen, der gerade unter der Brücke durchfahren wollte. Der Mann konnte nach rechts ausweichen und somit dem Wurfgeschoss entgehen, so dass glücklicherweise kein Schaden entstand. Eine Streife des Polizeireviers Waldstadt traf das Kind auf dem Hagfelder Weg an und übergab es an seine Eltern.

