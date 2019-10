Eggenstein-Leopoldshafen – Rollerfahrerin nach Sturz verletzt – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag auf der Hauptstraße sucht die Polizei Zeugen. Eine 21-Jährige war kurz nach 11.00 Uhr mit ihrem Roller auf der Hauptstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Friedrichstraße abbiegen. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer bog von der Hauptstraße nach links in die Friedichstraße ab, ohne auf die Rollerfahrerin zu achten. Die 21-Jährige konnte ihr Zweirad abbremsen und einen Zusammenstoß verhindern, stürzte aber hierbei und verletzte sich leicht. An dem Roller entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro. Zeugen des Vorfalls, oder Personen die Hinweise auf den bislang unbekannten Pkw geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4409549