Eggenstein-Leopoldshafen – Spielautomaten bei Einbruch in Gaststätte aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag, gegen 22.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine in der Siemensstraße befindliche Gaststätte ein. In der Gaststätte wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen. Der Wert des gestohlenen Geldes ist bislang nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Die Eindringlinge verschafften sich Zutritt zur Gaststätte, indem sie die Haupteingangstür aufhebelten.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt gerne telefonisch unter 0721/967180 entgegen.

