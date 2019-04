Eggenstein-Leopoldshafen – Straßenverkehrsgefährdung, Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 20.15 Uhr befuhr ein 36jähriger Fahrer eines Ford die B36 in Richtung Karlsruhe. Auf Höhe der Auffahrt „Eggenstein-Leopoldshafen / Hagsfeld“ wechselte er auf den linken Fahrstreifen um ein Fahrzeug zu überholen. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ihm ein dunkler BMW und fuhr sehr dicht auf. Als der Ford seinen Überholvorgang beendet hatte und auf den rechten Fahrstreifen wechselte, setzte sich der BMW vor ihn und bremste so stark ab, dass der Ford wieder auf die linke Spur wechseln musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Als sich der Ford dann neben dem BMW befand, lenkte der BMW-Fahrer sein Fahrzeug mehrmals nach links, so dass der Ford bis zur Bordsteinkannte ausweichen musste um wiederum einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zur Klärung des Sachverhaltes bittet das Polizeirevier Karlsruhe-West etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 / 666-3611 zu melden.

Michael Flohr, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4249918