Eggenstein-Leopoldshafen – Vollsperrung nach Unfall auf B 36

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte ein 36 Jahre alter BMW-Fahrer, als er am Samstag auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und dabei nicht verletzt wurde.

Gegen 11:45 Uhr fuhr der 36-Jährige mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße 36 in Richtung Karlsruhe. Zwischen den Abfahrten Leopoldshafen und Eggenstein verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge prallte der BMW in die linke Schutzplanke, geriet ins Schleudern und blieb letztendlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Aufgrund der Trümmerteile und der verschmutzten Fahrbahn musste die B 36 für über eine Stunde voll gesperrt werden.

Der Sachschaden wird auf über 35.000 Euro geschätzt.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4554785 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4554785