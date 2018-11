Eggenstein-Leopoldshafen- Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Anzeige

Eggenstein-Leopoldshafen (ots) – Der Fahrer eines silbernen Mercedes hat am Freitag gegen 15.45 auf der Bundesstraße 36 in Fahrtrichtung Karlsruhe offensichtlich mehrere Fahrzeugführer gefährdet. Ein 66-jähriger Autofahrer überholte auf Höhe Eggenstein gerade einen Lastwagen auf der linken Spur, als der Mercedes-Fahrer auf der rechten Spur an ihm vorbeizog und in einer Lücke zwischen dem Lastwagen und dem Autofahrer auf die linke Spur wechselte. Der 66-Jährige musste stark abbremsen, um einen Zusammenprall zu verhindern. Hinter dem geschädigten Autofahrer waren noch mehrere Fahrzeuge unterwegs, die deshalb vermutlich ebenfalls massiv auf die Bremse treten mussten. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721 967180, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

