Anzeige

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Hall ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Mann habe eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten und sei am frühen Samstagmorgen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens waren zunächst unklar. Ein Polizeisprecher geht jedoch von einer sechsstelligen Schadenssumme aus.

dpa/lsw