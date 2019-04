Anzeige

Bei einem Wohnungsbrand in Reutlingen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Dienstagabend in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. «Wer die tote Person ist, können wir zur Stunde noch nicht sagen», erklärte ein Sprecher der Polizei.

Auch die Brandursache war noch nicht geklärt. dpa/lsw