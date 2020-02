Einbrecher stehlen Möbeltresor

Anzeige

(FDS) Eutingen im Gäu (ots) – In ein Wohnhaus in der Weinbergstraße, im Ortsteil Weitingen, drangen Unbekannte Täter im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume des Gebäudes. Entwendet wurden u.a. Bargeld, Münzen und Schmuck. Außerdem stahlen sie einen etwa 50 kg schweren Möbeltresor. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Täter mindestens zu zweit waren und für den Abtransport des Tresors ein Fahrzeug nutzten. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451/960 in Verbindung zu setzten.

Andreas Kuttruff, Führungs-und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

